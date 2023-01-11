Серик Жумангарин: В приоритете – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана

11 Января 2023, 16:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С участием Премьер-Министра РК Алихана Смаилова проходит итоговая коллегия Министерства торговли и интеграции РК. Глава ведомства Серик Жумангарин сообщил о проводимой работе по открытию приграничных центров торговли, развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по открытию сетей приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации. На границе с Узбекистаном создается международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», реализуется дорожная карта, определена конечная локация центра и планируется разработка технико-экономического обоснования проекта. В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута особое внимание уделяется развитию инфраструктуры восточной ветки «Север-Юг» в направлении Ирана. Основной приоритет – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана», - сказал министр торговли на заседании коллегии ведомства.

Серик Жумангарин отметил, что также продолжается работа по модернизации центров на внешних рубежах с Китаем, Российской Федерации и Кыргызстаном.

«Успешная реализация проектов позволит увеличить транзитный грузопоток в более чем два раза, а товарооборот – в среднем на 30%», - добавил он.