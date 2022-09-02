Серик Жумангарин назначен зампремьера – министром торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе.

Трудовой стаж:

- коммерческий директор МЧП «Тынай» (1993-1994);

- директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ» (1994-2004);

- заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования Актобе (2005-2006);

- начальник Отдела предпринимательства Актобе (04.2006-12.2006);

- заместитель начальника управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007);

- начальник управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008);

- директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008);

- заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор департамента развития торговли (06.2008-04.2010);

- заместитель председателя правления АО «Казахстанское контрактное агентство» (04.2010-07.2010);

- заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» (07.2010-11.2011);

- директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК (03.2012-07.2012);

- председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК (25.07.2012-01.2013);

- вице-министр регионального развития РК (02.2013-15.08.2014);

- председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (08.2014-01.2017);

- вице-министр национальной экономики РК (01.2017-04.2019);

- член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 21.05.2019), министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020);

- председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022);

- и. о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции РК (с 15.08.2022).









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