Серик Жумангарин: маркировки упакованной воды и напитков не будет

2 Декабря 2022, 11:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудил с бизнесом вопросы маркировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе обсуждения были подняты вопросы маркировки ювелирных изделий, упакованной воды и напитков, обуви, маркировки фармацевтических товаров.

На встрече подвели итоги по пилотному проекту маркировки упакованной воды и сахаросодержащих напитков. В пилоте приняли участие порядка 13 предприятий.

«По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков, это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. По результатам обсуждения с бизнес-сообществом было принято решение о нецелесообразности введения обязательной маркировки внутри страны», - сказал Серик Жумангарин.

Одной из основных целей внедрения системы цифровой маркировки товаров была борьба с теневым импортом. По данным статистики, импорт обуви в Казахстане увеличился на 34,8 % — с 39,5 млн пар в 2019 году до 53,2 млн пар в 2021 году. По данным КГД МФ РК, сумма уплаты таможенных пошлин и налогов от ввоза обуви в 2021 году выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 30 млрд тенге (в 2019 г. – 14,5 млрд тенге).

За восемь месяцев 2022 г. сумма уплаты таможенных пошлин и налогов составила 14 млрд тенге.

Налоговые поступления от розничной торговли обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах выросли почти в 2,9 раза с 2,7 млрд тенге в 2019 году до 7,9 млрд тенге в 2021 году.

За восемь месяцев 2022 года налоговые поступления составили 6,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что на сегодняшний день маркировка работает не в полной мере, с учетом послаблений для бизнеса.

По итогам обсуждения председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что по вопросам маркировки обуви и фармацевтической продукции будет организована еще отдельная встреча. В обсуждении приняли участие более 20 представителей бизнеса и ассоциации.