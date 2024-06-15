Серик Жумангарин: Казахстан надеется на скорейшую отмену поправки Джексона-Вэника

Вице-премьер Серик Жумангарин и торговый представитель США, посол Кэтрин Тай обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе переговоров рассмотрены перспективы отмены принятой поправки к Закону о торговле 1974 года (поправка Джексона-Вэника), которая ограничивает торговлю со странами, не соблюдающими требования о свободе эмиграции.

Как отметил Серик Жумангарин, неоднократно поднимался вопрос отмены положения закона в отношении Казахстана. Так, в мае 2023 года в Палате Представителей Конгресса США был представлен «Закон о постоянных нормальных торговых отношениях с Казахстаном от 2023 года» (Kazakhstan Permanent Normal Trade Relations Act of 2023), направленный на принятие необходимых мер для представления Казахстану статуса PNTR.

- Проект закона поддержали 33 члена Палаты представителей. Документ находится на рассмотрении Подкомитета по торговле Комитета Палаты представителей США по путям и средствам. Мы надеемся на скорейший положительный исход работы по отмене в отношении Казахстана действия поправки Джексона-Вэника, — обратился Серик Жумангарин к американской стороне.

В рамках встречи была обсуждена особая роль Генеральной системы преференций (GSP) в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и США. Отмечена важность дальнейшего применения системы преференций для казахстанских предприятий, поставляющих сырье на американский рынок.

Отмечено, что Казахстан готов создавать благоприятные условия для инвесторов в проектах Среднего коридора в соответствии с приоритетами Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI).

- Наша цель – развитие инфраструктурных проектов с перспективой дальнейшего увеличения объемов транзита. Поскольку Средний коридор включает в себя возможности мультимодального транспорта, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, сделав его более эффективным и экономически выгодным. Мы приветствуем активное участие таких институтов развития, как DFC, EximBank и USAID для финансирования таких проектов, — отметил Серик Жумангарин.

Также стороны рассмотрели перспективы расширения партнерства в обеспечении продовольственной безопасности на региональном уровне, развитие сельскохозяйственного потенциала Казахстана с использованием лучших технологий и опыта США.

Напомним: В 1974 году была принята поправка к Закону о торговле США (далее – поправка Джексона-Вэника), которая ограничивала торговлю со странами, препятствовавшими эмиграции за границу и нарушавшими права человека. Поправка действовала в отношении СССР, Китая, Вьетнама, Албании, а впоследствии и постсоветских стран. На сегодняшний день поправка продолжает применяться к Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. В отношении Казахстана ее действие ежегодно приостанавливается (но не отменяется) Конгрессом США. Вопрос отмены поправки Джексона-Вэника обсуждается в ходе двусторонних встреч Казахстана и США на различных уровнях.