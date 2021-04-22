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    18:52, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Серик Жумангарин: Цены на бензин постараемся удержать в пределах 170 тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на бензин марки АИ-92 не будет превышать 170 тенге. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы провели анализ себестоимости цен, обменялись мнениями с бизнесом. По регионам наблюдается разница в цене. В регионах, где снижаются расходы на перевозку, цены дешевле», - рассказал Серик Жумангарин в ходе встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ».

    С. Жумангарин сообщил, что по расчетам Агентства в текущем месяце и в мае цены на бензин не будут повышаться выше 170 тенге.

    «Мы постараемся удержать (цены) в пределах не выше 170 тенге при любых флуктуациях, но все будет зависеть от того, как Шымкентский завод себя поведет. Ну и Атырауский выйдет ли, не выйдет из ситуации - 27 апреля он должен будет опять запуститься»,- пояснил председатель Агентства.

    «Если по продуктам питания тяжело сказать, что они будут дешеветь, то по бензину можно сказать, что цена сегодня может быть высокой, а осенью она может быть низкой. Все зависит от конъюнктуры рынка. У нас немного неправильное ценообразование на бензин, не как в мире. Оно к мировым ценам не привязано. Но тем не менее все равно она (цена - прим. авт.) зависит от курса доллара. В прошлом году бензин был дешевый - цена бензина составляла 168 тенге», - отметил С. Жумангарин.

    При этом он добавил, что стоимость бензина марки АИ-92 в России выше, чем в Казахстане.

    Напомним, ранее на встрече с журналистами АО «МИА «Казинформ» Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане в следующем году появится новый оператор мобильной связи.


    Теги:
    Нефть/газ Серик Жумангарин Цены и тарифы Нефть
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