Серик Жумангарин: Цены на бензин постараемся удержать в пределах 170 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на бензин марки АИ-92 не будет превышать 170 тенге. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели анализ себестоимости цен, обменялись мнениями с бизнесом. По регионам наблюдается разница в цене. В регионах, где снижаются расходы на перевозку, цены дешевле», - рассказал Серик Жумангарин в ходе встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ».

С. Жумангарин сообщил, что по расчетам Агентства в текущем месяце и в мае цены на бензин не будут повышаться выше 170 тенге.

«Мы постараемся удержать (цены) в пределах не выше 170 тенге при любых флуктуациях, но все будет зависеть от того, как Шымкентский завод себя поведет. Ну и Атырауский выйдет ли, не выйдет из ситуации - 27 апреля он должен будет опять запуститься»,- пояснил председатель Агентства.

«Если по продуктам питания тяжело сказать, что они будут дешеветь, то по бензину можно сказать, что цена сегодня может быть высокой, а осенью она может быть низкой. Все зависит от конъюнктуры рынка. У нас немного неправильное ценообразование на бензин, не как в мире. Оно к мировым ценам не привязано. Но тем не менее все равно она (цена - прим. авт.) зависит от курса доллара. В прошлом году бензин был дешевый - цена бензина составляла 168 тенге», - отметил С. Жумангарин.

При этом он добавил, что стоимость бензина марки АИ-92 в России выше, чем в Казахстане.

Напомним, ранее на встрече с журналистами АО «МИА «Казинформ» Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане в следующем году появится новый оператор мобильной связи.