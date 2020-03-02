Серик Турдалиев вновь стал заместителем акима Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Новые кадровые перестановки произошли в руководстве Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания актива области глава региона Амандык Баталов представил своего нового заместителя, занявшего место ушедшего на днях Багдата Манзорова.

«Сегодня по согласованию с Администрацией Президента РК моим распоряжением на его место назначается Серик Турдалиев. Это очень грамотный человек, который помог привлечь самых крупных инвесторов в регион», - отметил Амандык Баталов.

Отмечается, что Серик Турдалиев в разные годы работал в коммерческих структурах, был главным специалистом аппарата акима Медеуского района города Алматы, помощником, советником, заместителем, первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Занимал пост исполнительного директора АО «Народный банк Казахстана». С июля 2017 года – советник председателя наблюдательного совета ТОО «Кайнар» г. Алматы. В 2012 - 2017 годах работал заместителем акима Алматинской области.

Вместе с тем, в регионе назначен новый руководитель аппарата акима. Эту должность занял экс-руководитель департамента государственных доходов Тулеген Сарсембаев.

В свою очередь, Серик Турдалиев и Тулеген Сарсембаев поблагодарили акима области за оказанное доверие и заверили, что и впредь приложат все необходимые усилия для решения поставленных перед ними задач во благо развития области.









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