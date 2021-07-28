Серик Темиржанов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио продолжается олимпийский турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Серик Темиржанов, представляющий Казахстан в весовой категории до 57 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из США Дьюка Регана.

Встреча завершилась со счётом 0:5 в пользу американца.

«Сделал всё, что было в моих руках, постарался выложиться полностью. Так вышло, ничего не могу сказать. Прошу прощения у людей, чьи надежды я не оправдал. Старался, но не хватило сил», - прокомментировал боксёр.

Напомним, что накануне сборная Казахстана понесла первые потери в боксе: борьбу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг).

ФОТО: Женис Ыскабай, НОК Казахстана