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    11:32, 28 Июль 2021 | GMT +6

    Серик Темиржанов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио продолжается олимпийский турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Серик Темиржанов, представляющий Казахстан в весовой категории до 57 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из США Дьюка Регана.

    Встреча завершилась со счётом 0:5 в пользу американца.

    «Сделал всё, что было в моих руках, постарался выложиться полностью. Так вышло, ничего не могу сказать. Прошу прощения у людей, чьи надежды я не оправдал. Старался, но не хватило сил», - прокомментировал боксёр.

    Напомним, что накануне сборная Казахстана понесла первые потери в боксе: борьбу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг).


    ФОТО: Женис Ыскабай, НОК Казахстана


    Теги:
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