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Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу

6 Ноября 2021 23:37
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Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Белграде. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

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В финале он встретился с американцем Джамалом Харви. Казахстанец проиграл ему единогласным решением судей.

Таким образом, Серик Темиржанов стал вторым серебряным призером ЧМ-2021 у Казахстана.
Как сообщалось, «золото» чемпионата мира завоевали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. С серебряной наградой мировое первенство завершил Махмуд Сабырхан. Бронзовую медаль в актив команды Казахстана принес Абылайхан Жусупов.

Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде.





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#Спорт   #Бокс  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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