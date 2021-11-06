Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Серик Темиржанов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Белграде. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

В финале он встретился с американцем Джамалом Харви. Казахстанец проиграл ему единогласным решением судей.

Как сообщалось, «золото» чемпионата мира завоевали Темиртас Жусупов Сакен Бибосынов . С серебряной наградой мировое первенство завершил Махмуд Сабырхан. Бронзовую медаль в актив команды Казахстана принес Абылайхан Жусупов. Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде.







Таким образом, Серик Темиржанов стал вторым серебряным призером ЧМ-2021 у Казахстана.