Серик Темиржанов деклассировал чемпиона России и гарантировал пятую медаль на ЧМ-2021 по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встретился с чемпионом России Эдуардом Саввиным и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Серик Темиржанов стал пятым полуфиналистом ЧМ-2021 от сборной Казахстана. Ранее в полуфинал также вышли Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг) — все они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали мирового первенства.



