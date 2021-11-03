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    00:13, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Серик Темиржанов деклассировал чемпиона России и гарантировал пятую медаль на ЧМ-2021 по боксу

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встретился с чемпионом России Эдуардом Саввиным и победил его единогласным решением судей.

    Таким образом, Серик Темиржанов стал пятым полуфиналистом ЧМ-2021 от сборной Казахстана. Ранее в полуфинал также вышли Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг) — все они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали мирового первенства.



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