Серик Шапкенов раскритиковал уборку снега в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством Атырауской области Серика Шапкенова состоялось заседание, на котором был рассмотрен вопрос с очисткой Атырау от снега, а также подготовки к возможному затоплению улиц и целых микрорайонов города. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом о работе по уборке снега в городе выступил аким Мейрим Калауи. По его словам, с 5 февраля задействовано 38 единиц техники, принадлежащей ТОО «СпецАвтоБаза», и 36 единиц от крупных учреждений города. Вывезено 52 000 кубометров метров снега, рассыпано 516 тонн реагентов. Особое внимание уделяется территориям возможного подтопления талыми волами - это микрорайоны Старый город, Мирас, Жулдыз, Сарыкамыс, Елшибек, Рынок. На очистку от талых вод запланировано привлечение восьми вакуумов ТОО «Спецавтобаза», 10 вакуумов КГП «АтырауСуАрнасы», дополнительно по договору будет задействовано еще 80 вакуумов частных владельцев. По городу определено шесть мест для слива откачанной воды.

«В районе Старого города, мкр. Мирас и Сарыкамыс процесс очистки снега затруднен. Неделю назад улицы были успешно очищены, но в связи с тем, что жители выносят снег из своих дворов на улицы, ситуация не меняется. Нашим сотрудникам приходилось несколько раз убирать одно и то же место. Кроме того, мы предупреждали владельцев гостиниц, находящих в центре города, о самостоятельном вывозе снега с их территории, но результата нет», – сказал Мейрим Калауи.

На совещании аким области Серик Шапкенов отметил, что несмотря на то, что в городе ведутся интенсивные снегоуборочные работы, вывоз снега необходимо ускорить. Особенно важно уделить внимание уборке снега в частном секторе.

«Темпы очистки от снега и его вывоза в городе слабые. Арыки не чистятся. Бесполезно выкачивать талую воду вакуумом, если стоки засорены. В процессе вывоза снега также необходимо вести разъяснительную работу с населением, предупреждать о последствиях таяния снега во дворах их домов. Заблаговременно предупреждайте граждан, чтобы вычищали снег со своих дворов до дороги, а уже оттуда вывозите. Во-вторых, очень важный момент: все крупные компании города обязаны заниматься очисткой своей территории. Почему в этом случае не проводится разъяснительная работа? Эту работу не закончить только силами городского акимата, это и наша ответственность тоже. Поэтому говорите о помощи, которая вам необходима, мы приложим все усилия», – сказал Серик Шапкенов.

Фото: РСК Атырауской области