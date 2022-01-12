Серик Шапкенов проинформировал о реализации задач, поставленных Главой государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Правительства РК рассказал, как будут реализованы поручения Главы государства, озвученные 11 января на заседании Мажилиса Парламента РК.

В начале своего выступления Серик Шапкенов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) приступило к реализации поставленных задач, одной из которых является «своевременное принятие Социального кодекса РК».

«В настоящее время ведется разработка проекта Социального кодекса, который планируется внести на рассмотрение Мажилиса Парламента в декабре 2022 года. Принятие Социального кодекса позволит: создать единый источник знаний граждан о социальных правах и обязанностях; закрепить обязательства и ответственность государства, работодателей и работников в социальной сфере. Предполагается, что принятие Социального кодекса улучшит понимание населением проводимой государством справедливой социальной политики и качественно повысит уровень жизни наших граждан», – сказал министр.

Глава государства также поручил «Правительству совместно с НПП «Атамекен» в двухмесячный срок принять Программу по повышению доходов населения».

«По Программе повышения доходов населения имеется ряд предложений.

В первую очередь это инициативы, направленные на повышение доходов и занятости в целом.

Предусматривается внедрение «Системы раннего обнаружения» социально уязвимых слоев населения и молодежи NEET, для адресного оказания индивидуальных мер поддержки: помощь в выборе профессии, обучении и трудоустройстве. С помощью информационных систем планируется обеспечить контроль над созданием рабочих мест и трудоустройством в рамках реализуемых нацпроектов. Приоритет в трудоустройстве будет отдаваться молодежи, особенно категории NEET.

Второе, совместно с НПП «Атамекен» вырабатывается комплекс мер по развитию сельского предпринимательства. Эти меры будут включать в себя формирование мастер-планов сел, обучение предпринимательству, льготные кредиты и гранты с обеспечением гарантирования закупа продукции и услуг», – добавил Серик Шапкенов.

Министр подчеркнул, что в рамках работы по обеспечению занятости населения МТСЗН уделяется особое внимание занятости молодежи.

«В настоящее время министерством реализуются меры, направленные на обеспечение занятости молодежи – это проекты «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Для усиления данных проектов будут увеличены сроки участия в них молодых людей и размеры заработных плат», ­– проинформировал Серик Шапкенов.

В завершение своего выступления он отметил, что одним из условий создания постоянных рабочих мест является развитие предпринимательства.

«По поручению Главы государства размер гранта на развитие собственного дела будет увеличен с 200 до 400 МРП (с 612,6 тыс. до 1,2 млн тенге), а также будет принят комплекс мер по усилению адресности и оценки бизнес-проектов, претендующих на финансирование», ­– резюмировал министр.