Серик Шапкенов проинформировал о мерах по обеспечению занятости молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Совета по молодёжной политике при Президенте РК рассказал о принимаемых мерах по обеспечению занятости молодежи в рамках исполнения поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 4 квартал 2021 года экономически активная часть молодежи составляет более 1,9 млн. человек, из которых заняты 96,3%. При общем уровне безработицы по республике 4,9%, молодежная безработица находится на значительно более низком уровне и составляет 3,7% или 73,3 тыс. человек. Кроме того, за 2020-2021 годы доля молодежи NEET снизилась с 7,1% до 6,7%, что отчасти отражает успешную реализацию государственной молодежной политики в области образования и занятости», – сообщил глава МТСЗН.

Министр напомнил, что в течение последних 5 лет меры содействия занятости молодежи реализовывались в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». За этот период меры поддержки были оказаны более 1 млн молодых людей, половина из которых трудоустроились на постоянную работу.

Серик Шапкенов добавил, что в настоящее время работа по содействию занятости молодежи ведется по четырем основным направлениям.

Первое – повышение доступности услуг и расширение каналов для получения мер поддержки.

«Сегодня все центры занятости населения активно переходят на электронный формат оказания услуг через Электронную биржу труда. Это начальный этап в создании «цифровых центров занятости». В 2021 году в онлайн-формате зарегистрировано 149 тыс. лиц, ищущих работу, или 34% от общего количества зарегистрированных. В режиме онлайн через Электронную биржу труда 55 тыс. граждан трудоустроены на постоянные и временные рабочие места. В текущем году все услуги в сфере занятости будут переведены на онлайн формат», – сказал Серик Шапкенов.

Второе – применение адресных инструментов для содействия занятости молодежи.

«В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства (далее – Нацпроект) предусмотрены такие зарекомендовавшие себя инструменты, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений».

В текущем году по поручению Главы государства увеличены сроки участия в молодежной практике и в проекте «Первое рабочее место» до 12 месяцев и до 18 месяцев соответственно, размер заработной платы участников – до 30 МРП», – проинформировал Серик Шапкенов.

Третье – поддержка предпринимательских инициатив молодежи. В рамках Нацпроекта предусмотрено обучение основам ведения бизнеса не менее 10 тыс. человек, относящихся к категории «молодежь», а также выдача 10 тыс. безвозмездных грантов для реализации бизнес идей молодых людей. Размер грантов с этого года увеличился в 2 раза до 400 МРП или 1,2 млн тенге.

Четвертое – развитие системы обучения граждан в течение всей жизни.

«На сегодняшний день 15,2% занятых имеют только среднее образование. Более 40% выпускников не работают по специальности, полученной в учебном заведении, а 34,1% молодежи не выбирали профессию самостоятельно. Учитывая тенденции на современном рынке труда, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет изменятся навыки работников и около 40% требований.

Для обеспечения экономики необходимыми трудовыми ресурсами будет сделан акцент на обучении в течение всей жизни. Будет продолжена организация краткосрочной профессиональной подготовки, включая обучение на базе учебных заведений, в учебных центрах при работодателях, также начали реализовывать обучение на рабочем месте и развитие онлайн обучения», – сообщил Серик Шапкенов.

Министр также добавил, что в рамках Программы повышения доходов совместно с бизнес сообществом дополнительно рассматривается возможность создания «фабрик» массовой переподготовки. Особое внимание планируется уделить обучению молодежи востребованным профессиям.

«По поручению Главы государства внедряется система распознавания востребованных навыков. В настоящее время разрабатывается проект закона «О национальной системе квалификаций». В его рамках предусматривается создание эффективных условий для создания независимых центров признания квалификаций, предоставление не менее 1000 ваучеров соискателям для прохождения ежегодной сертификации.

Для организации профессиональной ориентации среди учащихся и молодежи будет разработано не менее 100 инструкций по карьерному продвижению. Список востребованных профессий и перспективных навыков будет обновляться ежегодно.

Данные меры позволят подготовить кадры по запросу работодателей, информировать молодежь о востребованных на рынке труда специальностях и навыках, оказать им поддержку в выборе профессии», – добавил Серик Шапкенов.

В завершение выступления глава МТСЗН сообщил, что в будущем планируется разработка инструментов дистанционного карьерного консультирования специалистами цифровых центров занятости.



