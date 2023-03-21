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Серик Шапкенов поздравил жителей  Атырауской области с праздником Наурыз

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Марта 2023, 12:43
Серик Шапкенов поздравил жителей  Атырауской области с праздником Наурыз Фото: gov.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области поздравил жителей региона с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примите самые искренние слова поздравления с замечательным праздником Наурыз! День весеннего равноденствия наши предки называли Ұлыстың ұлы күні, что отражает то важное значение, которое придавалось казахским народом этому природному периоду.

Наурыз для всех казахстанцев – это, прежде всего, праздник добра и взаимопонимания, возрождения и созидания. Он знаменует собой начало нового года, старта новым начинаниям.

Национальные ценности и духовное наследие нашего народа слились с Наурызом, идея Великого дня Улуса перекликается с миротворческой ментальностью детей Великой степи, несущих всему миру гармонию и взаимопонимание.

Наурыз – поистине общенародный праздник, оказывающий благотворное влияние на воспитание молодежи, сохранение традиций и моральных ценностей.

Так пусть этот замечательный праздник в каждый дом, каждую семью принесет достаток, пусть наполнит сердца вдохновением и стремлением к созиданию. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра и согласия!», - говорится в поздравления. акима Атырауской области.

Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в Атырау в Наурыз.


Атырауская область   Акимат   Наурыз   Общество  
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