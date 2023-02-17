Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау под председательством акима региона Серика Шапкенова прошло заседание областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений. На совещании рассмотрены вопросы претензий сотрудников подрядных организаций АО «Эмбамунайгаз» и АО «KPI Inc.», а также работников ТОО «Атырау Жарык» о повышении зарплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ТОО «KZ Projection Group», которое ответственно за обеспечение охраны объектов АО «Эмбамунайгаз», работают более 500 человек. Их месячная заработная плата составляет 84 тысячи тенге. И лишь в 2023 году она выросла на 10 %. С подобной жалобой в акимат области обратились работники ТОО «Gold Sunray», предоставляющего в аренду транспорт для ТОО «АНПЗ». Рост зарплаты в этой компании составил 10 % с 1 июля 2022 года и еще 10 % с 1 января 2023 года. Также установлена ежемесячная надбавка в размере 20 тысяч тенге водителям спецавтотранспорта и слесарной группе. В их обращении указано, что межведомственный штаб по решению проблемных вопросов трудовых отношений области должен рассмотреть вопрос и внести предложения по внесению изменений в договор о повышении фонда оплаты труда АО «Самрук-Қазына», - сообщил руководитель областного управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров.

Заместитель председателя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Атырауской области» Едил Узакбай более подробно остановился на проблеме работников ТОО «VG Service», являющегося подрядной компанией ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

«Сотрудники компании обратились в государственную инспекцию труда Атырауской области с заявлением. Поскольку подрядная организация находится в городе Астане, дело было направлено в управление контроля и качества городской среды города Астаны. Столичное управление ответило, что в соответствии с Указом Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», в связи с введением моратория на проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, регистрация и проведение проверок по обращению работников невозможны», - сказал Едил Узакбай.

На совещании были рассмотрены два вопроса, касающиеся АО «Атырау-Жарык». Один из них – социальное положение работников, второй – соблюдение техники безопасности. По словам президента АО «Атырау-Жарык» Мейрбека Кубашева, повышение заработной платы сотрудников планируется со II квартала 2023 года.

Аким области Серик Шапкенов поручил ответственным лицам взять под свой контроль своевременную выплату заработной платы работникам предприятий, а также строго следить за соблюдением правил безопасности на производственных предприятиях.

«Наша главная цель – защита трудовых прав работников, это четко прописано в Трудовом кодексе. Задача – обеспечить рабочих всем необходимым. Это вопрос, который не терпит отлагательств», - сказал Серик Шапкенов.