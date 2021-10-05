Серик Шапкенов озвучил размер средней зарплаты в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Правительства рассказал о мерах по обеспечению занятости населения, предусмотренных в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В начале своего выступления глава Минтруда отметил, что в Мангистауской области насчитывается 720 тыс. жителей, из них 399 тыс. трудоспособного возраста. Численность рабочей силы составляет более 324 тыс. человек. Трудоустроено более 308 тыс. человек (наемные работники –291,4 тыс. человек, самозанятые – 17,1 тыс. человек). Доля безработных составляет 4,9%.

«В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы запланирована реализация 167 проектов. Из них 55 объектов социальной инфраструктуры, 39 объектов жилищного и коммунального хозяйства, 27 объектов промышленности, 31 сферы туризма. До 2025 года в регионе планируется создать более 60 тыс. новых рабочих мест. Из них около 25 тыс. постоянных рабочих мест», – сообщил Серик Шапкенов.

Министр также напомнил, что 22 сентября т. г. Глава государства в ходе рабочей поездки в регион поручил рамках Комплексного плана до 2025 года построить 18 новых школ в Мангистауской области и 6 современных школ нового типа на 4200 мест в г. Актау.

«В этом году в рамках Дорожной карты занятости ведется строительство 3 школ на 2 тыс. учащихся. Также начаты и реализуются проекты по строительству канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 в г. Актау и водопровода «теплый пляж». Данные проекты позволят создать рабочие места в регионе, а также дополнительно создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест в сфере туризма», – проинформировал глава МТСЗН.

Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года в регионе будут охвачены мерами занятости 150 тыс. жителей. В обучении принимают участие около 7 тыс. человек. Из них около 3,5 тыс. человек получат возможность освоить новую профессию и повысить квалификацию на онлайн-курсах через Электронную биржу труда. Еще 3,5 тыс. человек будут осваивать основы предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

«Меры, принимаемые в рамках Комплексного плана, позволят к 2025 году удержать безработицу в регионе на уровне не более 4,8%», – подчеркнул министр.

Серик Шапкенов также проинформировал о проводимой работе по решению и недопущению трудовых конфликтов. По его словам, в Мангистауской области действует 11 тыс. предприятий. Средняя заработная плата в регионе составляет 353 тыс. тенге.

Ведется отдельный мониторинг по предприятиям, оказывающим услуги по аутстаффингу (аренда специалиста, работающего в компании-подрядчике для работы на проекте в компании-заказчике). На сегодняшний день 44 таких предприятия имеют 25 тыс. сотрудников.

«С начала года по области зарегистрировано 22 трудовых конфликта, что составляет 80% от общего числа зарегистрированных конфликтов. Основное требование, предъявляемое работниками – повышение уровня заработной платы и улучшение условий труда на нефтесервисных предприятиях (21 из 22 трудовых конфликтов). Сегодня все трудовые конфликты решены положительно», – сообщил Серик Шапкенов.

Министр также добавил, что в рамках Комплексного плана Минтруда совместно с АО «Самрук Казына» предусматриваются такие меры, как ограничение объема передаваемого подрядчику заказа в размере не более 25%, ужесточение квалификационных требований к компаниям, участвующим в тендере (принятие «антидемпингового механизма»), предоставление дополнительных льгот фирмам, выплачивающим высокую заработную плату при проведении конкурса, с внесением изменений в правила закупок.

Будет обеспечен контроль над соблюдением трудового законодательства на предприятиях, в том числе предоставляющих работников на аутстаффинг, недопущением расхождений в заработной плате и условиях труда.

«Принимаемые меры позволят обеспечить до конца 2025 года: снижение количества трудовых конфликтов, снижение удельного веса выявленных нарушений до 20%, снижение уровня производственного травматизма до 10%», – резюмировал министр.