Серик Шапкенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шапкенов Серик Жамбулович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С. Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области в с. Каратобе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист-математик».

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

В 2012-2015 годы был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 годы — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2016 по 2018 годы работал акимом города Атырау.

С 2018 г. по настоящее время — первый заместитель акима Атырауской области.