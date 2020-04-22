Серик Сейдуманов рассказал о значимости изменений в законы о выборах и политических партиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стенах Мажилиса Парламента произошло значимое событие для политических партий - приняты поправки в соответствующие законы по 30% квоте для женщин и молодежи до 29 лет в партийных списках, снижению численности партий при регистрации с 40 тысяч до 20 тысяч человек, которые окажут существенное практическое влияние на их деятельность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

По мнению Серика Сейдуманова, принятие новых поправок – это очень знаменательное событие для политической системы страны, так как сегодня политические партии - это основа политической системы страны, ее устойчивости и перспективы.

Депутат Мажилиса уверен, что данные поправки коренным образом начнут менять деятельность всех действующих шести партий. Ныне при выдвижении в партиях и регистрации списков кандидатов в депутаты маслихатов в районе, городе, области, городах республиканского значения, столице, то есть на всех уровнях, и в Мажилис Парламента нижним порогом для регистрации списка партий на предстоящих выборах будет как минимум 30% порог включения в них женщин и молодежи. Это означает, что надо уже сегодня начинать эту трудоемкую работу по поиску и выдвижению женщин и молодежи в партиях.

Серик Сейдуманов считает, что это очень нелегкая, зачастую трудно решаемая на практике, особенно на местах задача для партий. В настоящее время всего в стране 3 335 депутатов маслихатов. Сегодня в областных маслихатах всего 2,6%, в городских маслихатах - 4,2% женщин. То есть чисто арифметически количество женщин должно увеличиться в партийных списках в данных маслихатах с 7 до 11,5 раза, то есть многократно, причем в течение подготовки всего к одной электоральной кампании. А молодежи моложе 29 лет в составе маслихатов почти нигде нет. То есть поставленная планка в 30% приведет к взрывному росту женщин и молодежи в партийных списках, затем и в представительных органах власти. Именно такой рост - очень правильный вектор политического развития общества.

В мире имеется социальная закономерность – чем общество развитее, тем больше представленность женщин в политике, что, например, демонстрируют на деле скандинавские страны. То есть квота в 30% - это настоящий революционный шаг в гендерной политике. Даже те, которые по разным причинам этого не захотят признавать сегодня, убедятся в этом в самом ближайшем будущем. Для молодых людей даваемый этой нормой шанс попасть в партийный список, начиная с 20 лет в маслихаты, с 25 лет в - Мажилис Парламента - это высокое доверие и жизненный успех. Эта норма в 30% крайне важна для государства и общества, дает новые большие возможности двум особо значимым категориям людей.

Относительно возможности создания новых партий в стране депутат Мажилиса полагает, что произойдет значительное, с 40 тысяч до 20 тысяч человек, уменьшение численности при регистрации таких партий. Здесь главное сам факт - в два раза снижается численный порог. Политическая значимость еще и в том, что это очень значимый шаг в сторону снижения барьеров при создании партий. Стабильное и устойчивое развитие страны, ее политической системы возможно лишь при эволюционном, поэтапном развитии партийной системы и росте количества партий.

Таким образом, подытоживает Серик Сейдуманов, принятые поправки позволят как трансформировать в определенной мере действующие партии, реально увеличить представленность в маслихатах и Мажилисе Парламента женщин и молодежи, так и дадут возможность создавать новые партии. Именно такой вектор определен предложениями Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по 30% квоте для женщин и молодежи, снижению численности в два раза при регистрации партий, а также поручениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, данными партии «Nur Otan» по подготовке к предстоящей выборной кампании.