НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серик Сейдуманов назначен директором Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан с 17 февраля 2021 года директором РГКП «Институт философии, политологии и религиоведения» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан назначен Сейдуманов Серик Турарович.

Сейдуманов Серик Тураровичродился 15 февраля 1957 года в г.Алматы.

Окончил Московский институт химического машиностроения, инженер по автоматизации химико-технологических процессов, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ-политолог, Академию общественных наук ЦК КПСС – социолог, доктор социологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

После окончания института работал инженером по автоматизации химико-технологических процессов.

1979-1981гг. - мастер КИПиА азотно-кислородного цеха №12 Ново-Джамбулского фосфорного завода, секретарь комитета комсомола завода, г.Джамбул

1981-1982 гг. - зав.сектором по учету и подготовке кадров Джамбулского обкома ЛКСМ Казахстана, второй секретарь Джамбулского горкома ЛКСМ Казахстана, г.Джамбул

1982-1984 гг. - слушатель Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, г.Москва

1984-1986гг. - ответорганизатор, заместитель заведующего отделом комсомольских организаций, заведующий Отделом рабочей молодежи ЦК ЛКСМ Казахстана, г.Алматы

1986-1991 гг. - первый секретарь Талды-Курганского обкома ЛКСМ Казахстана, г.Талды-Курган, слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС, г.Москва

1991-1992гг. - консультант Отдела по связям с общественно-политическими организациями и движениями ЦК КП Казахстана, г.Алматы, секретарь Алматинского областного исполкома Социалистической партии Казахстана, г.Алматы

1992-1995гг. - старший референт Отдела культуры и межнациональных отношений Аппарата Президента и Кабинета министров РК, заведующий сектором, зам.руководителя Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК, г.Алматы

1995-1997гг. - заведующий Исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана, заместитель Министра по делам молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан, директор Департамента координации и контроля Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г.Алматы

Декабрь 1997- март 1998 гг. - генеральный директор СП «Крау», г.Алматы

1998-2002 гг. - директор Информационно-аналитического центра Парламента Республики Казахстан, г.Астана

2002-2004 гг. - заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК, главный инспектор Социально-политического отдела Управления внутренней политики Администрации Президента РК, г.Астана

2004-2006гг. - заведующий Отделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента Республики Казахстан, первый заместитель заведующего Социально-политическим отделом Администрации Президента РК, г.Астана

2006-2013 гг. - заместитель акима г.Алматы

С февраля 2013 года по январь 2016 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, избран по партийному списку партии «Нұр Отан»

С марта 2016 года по январь 2021 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член партии «Nur Otan», избран по партийному списку.

Член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Член Рабочей группы Национальной Комиссии по модернизации, Член Комиссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), Член Комитета Парламентского Сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» (КПС «РК-ЕС»), председатель Попечительского Совета Корпоративного Фонда «SOS Детские деревни Казахстана» (с 2016г.), Вице–президент Ассоциации социологов Казахстана (с 2002 г.), вице-президент Союза социологов Тюрского мира (с 2015г.), председатель Попечительского Совета университета «Туран», член Попечительского Совета университета AlmaU, член Национального агентства аккредитации и рейтинга, член Попечительского совета Общественного фонда «Фонд духовного единства», председатель ГАК по социологии Евразийского университета им.Л.Н.Гумилева, лектор Школы политического менеджмента партии «Нұр Отан» и др.

Награжден орденом «Парасат», «Кұрмет», орденом Республики Польша «Кавалерский крест за заслуги», медалью Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств «За укрепление Парламентского содрудничества», медалью «Ерен енбегі үшін», медалью НДП «Нұр Отан» «Белсенді қызмет үшін», золотым знаком Олимпийского Совета Азии, юбилейная медаль «Астана - 20 жыл», юбилейными медалями, нагрудными знаками МОН, МКИ, МЗ, МТиС, ПА ОДКБ и др.

Женат, имеет троих дочерей и сына.