Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все оставшиеся казахстанские боксеры на Олимпиаде могут завоевать медали. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - сказал Серик Сапиев.
Вместе с тем спикер добавил, что все будет зависеть от самих боксеров.
Он также отметил, что Олимпиада проходит хорошо и со стороны Министерства культуры и спорта, НОК, федераций спорта оказывается вся необходимая поддержка.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх, другой казахстанец Абильхан Аманкул также успешно провел свой первый бой.
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