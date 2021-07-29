Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все оставшиеся казахстанские боксеры на Олимпиаде могут завоевать медали. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - сказал Серик Сапиев.

Вместе с тем спикер добавил, что все будет зависеть от самих боксеров.

Он также отметил, что Олимпиада проходит хорошо и со стороны Министерства культуры и спорта, НОК, федераций спорта оказывается вся необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх, другой казахстанец Абильхан Аманкул также успешно провел свой первый бой.