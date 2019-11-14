Серик Сапиев рассказал, почему не прошел в президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев рассказал о том, как сдавал тесты для прохождения в президентский кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый этап прошел, второй не прошел. Я никогда не проходил тестирование подобное, еле как набрал 30 баллов. Во втором туре было 30 вопросов, на один тест я ответил - 11 баллов, но второй тест - 7 баллов», - сказал Серик Сапиев в кулуарах СЦК.

На некоторые вопросы, по его словам, ему пришлось отвечать наугад.

«Там были математические вопросы – они были сложные. Времени не хватило. Я уже наугад отвечал. Например, 7-8 вопросов я нормально считал, а потом уже смотрю – времени не хватает, и остальное проставил наугад», - признался спикер.

При этом С. Сапиев заверил, что не расстроен таким результатом.

«Планов как таковых не было, просто хотел проверить себя, посмотреть, что за президентский кадровый резерв. Я понимал, что благодаря этому резерву, наверное, будут выбраны кандидаты, которые впоследствии будут устроены куда-то на работу – на госслужбу, квазигоссектор. Но я уже работаю, тружусь, поэтому не испытываю дискомфорта или расстройства», - заключил глава комитета.