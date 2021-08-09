Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев вспомнил о том, как выиграл главную награду в своей спортивной карьере и о принятом после этого решении повесить перчатки на гвоздь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Будучи молодым спортсменом, одним из самых больших мечтаний в моей жизни было стать олимпийским чемпионом. Для меня было большой честью получить этот титул в моей карьере. Вдобавок ко всему, я также был награжден призом Вэла Баркера.

Моей целью всегда было стать олимпийским чемпионом. Во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне я выиграл золотую медаль. Однако после этой крупной победы я прислушался к своим тренерам и решил завершить боксерскую карьеру. Несмотря на то, что это было очень важное решение, я все равно хотел в первую очередь уделить внимание своему здоровью.

Конечно, иногда, оглядываясь назад, я думаю про себя, что мог бы перейти в профессионалы, но, как говорится: «Все, что ни делается, делается к лучшему», - рассказал в беседе с The Ring Сапиев.



