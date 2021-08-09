+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи

9 Августа 2021 09:47
Поделиться:
Серик Сапиев рассказал об олимпийской мечте и отказе от перехода в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев вспомнил о том, как выиграл главную награду в своей спортивной карьере и о принятом после этого решении повесить перчатки на гвоздь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Олимпиада-2020 в Токио официально объявлена закрытой
Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне

«Будучи молодым спортсменом, одним из самых больших мечтаний в моей жизни было стать олимпийским чемпионом. Для меня было большой честью получить этот титул в моей карьере. Вдобавок ко всему, я также был награжден призом Вэла Баркера.

Моей целью всегда было стать олимпийским чемпионом. Во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне я выиграл золотую медаль. Однако после этой крупной победы я прислушался к своим тренерам и решил завершить боксерскую карьеру. Несмотря на то, что это было очень важное решение, я все равно хотел в первую очередь уделить внимание своему здоровью.

Конечно, иногда, оглядываясь назад, я думаю про себя, что мог бы перейти в профессионалы, но, как говорится: «Все, что ни делается, делается к лучшему», - рассказал в беседе с The Ring Сапиев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпиада-2020 в Токио официально объявлена закрытой
Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
3 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
4 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
5 Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
6 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Читайте также
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Казахстанский каноист оценил свое выступление на Олимпиаде
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив