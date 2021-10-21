РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Серик Сапиев рассказал о новом месте работы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал, где он будет работать после того, как ушел с предыдущего места работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я планирую также остаться в спорте, приносить пользу стране (…). Я буду работать в Национальном олимпийском комитете (НОК)», - заявил он в интервью журналисту, блогеру Динаре Сатжан.

    Также Серик Сапиев ответил на вопрос, почему он решил уйти с должности председателя Комитета.

    «Я принял взвешенное решение. Проработав почти три года в должности председателя Комитета, поняв все прелести госслужбы, получив колоссальный опыт, работая председателем Комитета спорта, все-таки решил на время уйти из госслужбы. Возможно, я вернусь, не исключаю. Но на данный момент решил уйти», - прокомментировал он.

    «Работа в целом разнообразная. Нам приходилось заниматься и законотворчеством, организовывать мероприятия, проекты, заниматься развитием, инфраструктурой спорта, и всеми вопросами спорта в стране», - отметил Серик Сапиев.



    Накануне стало известно, что Серик Сапиев покинул пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Олимпийский чемпион возглавлял ведомство с января 2019 года.

    Теги:
    Спорт Минкультуры Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!