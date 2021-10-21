Серик Сапиев рассказал о новом месте работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал, где он будет работать после того, как ушел с предыдущего места работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я планирую также остаться в спорте, приносить пользу стране (…). Я буду работать в Национальном олимпийском комитете (НОК)», - заявил он в интервью журналисту, блогеру Динаре Сатжан.

Также Серик Сапиев ответил на вопрос, почему он решил уйти с должности председателя Комитета.

«Я принял взвешенное решение. Проработав почти три года в должности председателя Комитета, поняв все прелести госслужбы, получив колоссальный опыт, работая председателем Комитета спорта, все-таки решил на время уйти из госслужбы. Возможно, я вернусь, не исключаю. Но на данный момент решил уйти», - прокомментировал он.

«Работа в целом разнообразная. Нам приходилось заниматься и законотворчеством, организовывать мероприятия, проекты, заниматься развитием, инфраструктурой спорта, и всеми вопросами спорта в стране», - отметил Серик Сапиев.









Накануне стало известно, что Серик Сапиев покинул пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Олимпийский чемпион возглавлял ведомство с января 2019 года.