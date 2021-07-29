Серик Сапиев прокомментировал высказывания Бахыта Сарсекбаева о казахстанских боксерах на Олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев прокомментировал высказывания олимпийского чемпиона Бахыта Сарсекбаева о недостатках боксеров, выбывших с Олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Работать больше на дистанции, вызывать соперника - в этом плане установка была, и, конечно, нужно было вызывать на себя и после атаки соперника нужно было грамотно защититься и пробить свою атаку. Вот это имел ввиду Бахыт Сарсекбаев, я с этим согласен, а бить все умеют. Он правильно говорит, нужно уметь защищаться и контратаковать», - сказал Серик Сапиев в ходе онлайн-брифинга.
Спикер добавил, что в этом плане наши тренеры должны также совершенствоваться.
Серик Сапиев высказался касательно шансов на медали у казахстанских боксеров на Олимпиаде.
«Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - считает глава спорткомитета.
Ранее олимпийский чемпион 2008 года по боксу Бахыт Сарсекбаев критически отозвался о выступлениях Аблайхана Жусупова и Василия Левита в Токио. «Мы не умеем контратаковать и встречать: просто идем вперед, боксируем, несем какой-то сумбур ударов. Поэтому это мастерство, видите, оно потерялось. Его почему-то не оттачивают», - сказал Сарсекбаев.
- Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам
- Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
- В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали
- Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита на Олимпиаде
- Завершит ли Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана