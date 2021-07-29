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Серик Сапиев прокомментировал высказывания Бахыта Сарсекбаева о казахстанских боксерах на Олимпиаде

29 Июля 2021 17:49
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Серик Сапиев прокомментировал высказывания Бахыта Сарсекбаева о казахстанских боксерах на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев прокомментировал высказывания олимпийского чемпиона Бахыта Сарсекбаева о недостатках боксеров, выбывших с Олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работать больше на дистанции, вызывать соперника - в этом плане установка была, и, конечно, нужно было вызывать на себя и после атаки соперника нужно было грамотно защититься и пробить свою атаку. Вот это имел ввиду Бахыт Сарсекбаев, я с этим согласен, а бить все умеют. Он правильно говорит, нужно уметь защищаться и контратаковать», - сказал Серик Сапиев в ходе онлайн-брифинга.

Спикер добавил, что в этом плане наши тренеры должны также совершенствоваться.

Серик Сапиев высказался касательно шансов на медали у казахстанских боксеров на Олимпиаде.

«Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - считает глава спорткомитета.

Ранее олимпийский чемпион 2008 года по боксу Бахыт Сарсекбаев критически отозвался о выступлениях Аблайхана Жусупова и Василия Левита в Токио. «Мы не умеем контратаковать и встречать: просто идем вперед, боксируем, несем какой-то сумбур ударов. Поэтому это мастерство, видите, оно потерялось. Его почему-то не оттачивают», - сказал Сарсекбаев.

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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Серик Сабеков

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