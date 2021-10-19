Серик Сапиев покинул пост главы Комитета по делам спорта и физической культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Серик Сапиев покинул пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры.

Как прокомментировали в ведомстве, с должности председателя Комитета Серик Сапиев ушел по собственному желанию.

«Друзья! Принял решение покинуть пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры. Выражаю благодарность всем руководителям и коллегам, которые ПОМОГАЛИ мне в годы моей работы в Министерстве! Остаюсь в спорте», - написал Сапиев на своей странице в Instagram .

Олимпийский чемпион Серик Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с января 2019 года. С 2017 по 2019 годы был депутатом Мажилиса Парламента.

В бокс Серик Сапиев пришел в 1998 году. Является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). двукратным чемпионом Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призер чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров. Один из наиболее титулованных боксеров Казахстана.

На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил японца Ясухиро Сузуки (25-11), венесуэльца Габриэля Маэстре Переза (20-9), россиянина Андрея Замкового (18-12), в финале победил хозяина соревнований - британца Фрэдди Эванса со счетом 17-9 и стал олимпийским чемпионом в категории до 69 кг. По итогам лондонской Олимпиады Сапиев получил Кубок Вэла Баркера.