Серик Сапиев оценил участников Гранд-финала Tartyl Fest

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев оценил участников Гранд-финала турнира Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь нет возможности отдохнуть и после заново начать подтягиваться. Я заметил, что некоторые ребята подтягиваются до груди, а некоторые до шеи, то есть перебарщивают. Здесь техника тоже нужна», - сказал Серик Сапиев, отвечая на вопросы ведущего соревнований в прямом эфире.

Он также рассказал, сколько раз он сам мог подтянуться на турнике в детстве.

«В детстве, когда мы ездили на родину моей мамы – Уральские горы - там поселок был, я 15 раз подтянулся. Но мне никто не поверил, тогда у меня это все так легко пошло. Мне было в тот момент, может быть, лет 12. Касательно взрослого возраста спортивной моей карьеры, то мы всегда в национальной сборной сдавали промежуточные нормативы, это были беговые упражнения, отжимания. На дальние дистанции мы бегали 3 км, а на ближние дистанции - короткие отрезки, это 60-100 метров, в том числе у нас были подтягивания. Это происходило на учебно-тренировочных сборах общей физической подготовки в начале и середине года», - отметил Серик Сапиев.

По его словам, в ходе тренировочных сборов как токовых нормативов не было, тренеры просто смотрели на общую физическую форму.

«Смотрели, кто на что способен и у кого какие функциональные и физические возможности. Я хочу отметить, что некоторые ребята в нашей сборной не дорабатывали – по подтягиваниям, по отжиманиям и по другим нормативам. Но, я помню, что всегда выкладывался. По нормативам было видно, кто выкладывается, а кто не выкладывается. Это, наверное, сказывается потом в боях», - добавил Серик Сапиев.

Боксер также ответил на вопрос, сколько раз он сможет подтянуться сейчас.

«На сегодня неподготовленным по этой технике я, наверное, раз 15 подтянусь. Спортсмены здесь действительно сильнее, это не мой вид спорта, они сильнее (в этом виде спорта)», - заявил Серик Сапиев.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Уже определился первый победитель Гранд-финала Tartyl Fest в первой группе до 18 лет и до 55 кг. Им стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.