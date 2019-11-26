Серик Сапиев дал советы молодым специалистам «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев принял участие в молодежном слете Jas Samruk-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В любом деле, если вы будете стремиться, будете гореть, будете одержимыми своей целью, то обязательно достигнете ее. Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы вы мыслили правильно. Мысли наши тоже надо приводить в порядок. Нельзя ставить блоки в своих мыслях, потому что это мешает достигать целей. Нужно правильно мыслить, гореть желанием, чтобы достигать их. Любую цель можно покорить», – сказал Серик Сапиев.

Участники слета обсудили вопросы личностного развития и корпоративного волонтерства. Перед участниками выступили лидеры мнений – топ-менеджеры компаний Фонда, представители Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК, волонтерских организаций, спортсмены и общественные деятели.

Проект Jas Samruk стартовал в текущем году в рамках Года молодежи в Казахстане и объединил 90 тысяч специалистов в возрасте до 35 лет. Под знаком Jas Samruk проведено более 360 развивающих и творческих мероприятий. В частности, для поощрения и повышения мотивации профессионалов среди представителей производственных профессий был организован конкурс «Лучший специалист». В голосовании приняли участие более 90 тысяч человек. Для притока новых идей в IT-направлениях в компаниях по программе «Цифровое лето» стажировку прошли 74 выпускника казахстанских вузов, а в конкурсе за эту возможность участвовали 4 500 человек. Программа наставничества «Жас Оркен», предназначенная для подготовки будущих управленцев, позволила трудоустроить 16 молодых специалистов в портфельные компании Фонда.

Мероприятия Jas Samruk охватили и сферу спорта. В Спартакиаде «Самрук-Қазына» свои способности смогли показать 1 500 сотрудников. Молодежные организации Фонда активно развивают волонтерские клубы и движения среди сотрудников. В компаниях были проведены Дни донорства, субботники и выезды в дома престарелых. Среди сотрудников был также запущен челлендж по высадке деревьев. В ходе акции было посажено 9 700 саженцев. С целью вовлечения молодых казахстанских ученых в реализацию проектов группы Фонда, а также создания условий для возвращения талантливой молодежи в Казахстан, в Лондоне на базе университета UCL была проведена ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 200 студентов вузов Великобритании. Проект также включает производственные форумы, инновационные конкурсы и другие мероприятия.