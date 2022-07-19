19 Июля 2022 15:08

Серик Нсанбаев назначен заместителем акима города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима города Атырау назначен Серик Нсанбаев, экс-руководитель аппарата акима города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Нсанбаев Серік Бағытжанұлы родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности юрист.

Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом-консультантом отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау.

С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау, с 2008 по 2017 годы - руководитель отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Атырау. 15 августа 2017 года был назначен руководителем аппарата акима города Атырау.

Фото: gov.kz