Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Серик Нсанбаев назначен заместителем акима города Атырау
19 Июля 2022 15:08

Серик Нсанбаев назначен заместителем акима города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима города Атырау назначен Серик Нсанбаев, экс-руководитель аппарата акима города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Нсанбаев Серік Бағытжанұлы родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности юрист.

Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом-консультантом отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау.

С 2004 по 2008 годы - главный специалист отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы аппарата акима города Атырау, с 2008 по 2017 годы - руководитель отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Атырау. 15 августа 2017 года был назначен руководителем аппарата акима города Атырау.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Как сдерживают цены на продукты в СКО
Более 3 млн тенге потратят на уборку стихийных свалок в Петропавловске
Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы
Читайте также
Гендиректора назначили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе
Бизнес подал в суд на акимат из-за платных парковок
Заброшенные здания восстанавливают в районах Карагандинской области
Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области
Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
Как сдерживают цены на продукты в СКО
Более 3 млн тенге потратят на уборку стихийных свалок в Петропавловске
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
2 Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
3 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
4 Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
5 Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив