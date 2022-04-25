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Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Апреля 2022, 11:17
Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в СМИ распространилась информация об увольнении из органов внутренних дел РК генерал-майора Серика Кудебаева. В пресс-службе МВД подтвердили данную информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кудебаев С.М. освобожден от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию», - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

Однако, 26 января с учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией Президента, бывший заместитель министра Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области.

Серик Кудебаев возглавил полицию Алматинской области 29 января 2020 года.

Трудовую деятельность он начинал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбульского района управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета. В разные годы трудился начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области, начальником службы криминальной полиции управления внутренних дел Жамбылской области, первым заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, главой департамента внутренних дел.

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