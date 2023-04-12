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Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию - Генпрокуратура

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2023, 11:24
Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию - Генпрокуратура Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили ответ на свой запрос с Кыргызстана. После прибытия в Кыргызскую Республику он через аэропорт Манас улетел в Стамбул. С Турцией у нас есть двустороннее соглашение о выдаче. Мы сейчас уже начали работу с правоохранительными органами Турции», - сказал Жандос Умиралиев.

Он также отметил, что проведут работу с кыргызскими правоохранительными органами на предмет выявления организаторов незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог пересечь границу через горную местность.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


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