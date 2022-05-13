13 Мая 2022 21:01

Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию агентству «Казинформ» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

«Да, он признан подозреваемым по уголовному делу. Ряд СМИ запрашивали ранее информацию по данному факту», - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Кудебаев С.М. освобожден от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию.

Серик Кудебаев возглавил полицию Алматинской области 29 января 2020 года.

Трудовую деятельность он начинал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбульского района управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета. В разные годы трудился начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области, начальником службы криминальной полиции управления внутренних дел Жамбылской области, первым заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, главой департамента внутренних дел.