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    Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде

    18 Июля 2023, 12:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан. Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я полностью признаю свою вину», - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове в суде.

    По данным адвоката, в ходе судебного разбирательства экс-генерал предъявленное обвинение полностью признал. С учетом этого, а также того, что Серик Кудебаев уже осужден, сторона защиты попросила назначить альтернативное наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей (1 млн 725 тысяч тенге). Адвокат отметил, что его подзащитный не является преступником, свою ошибку осознал.

    Ранее подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении.

    Напомним, 28 апреля экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет.

    В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.

    27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции. Сын Серика Кудебаева Арман Мырзакулов заявил, что его отец приехал в страну добровольно. Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора переносили несколько раз.

    В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

    18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Суды Судебный процесс
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