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Серик Кудебаев через официально действующие пункты пропуска госграницу не пересекал - КНБ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 18:17
Серик Кудебаев через официально действующие пункты пропуска госграницу не пересекал - КНБ Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ сообщает о том, что гражданин Кудебаев Серик Мырзакулович (01.01.1965 г.р.) через официально действующие пункты пропуска государственную границу Республики Казахстан не пересекал. Об этом передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день назначена проверка, в том числе при взаимодействии с погранпредставительскими аппаратами сопредельных государств.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, Серика Кудебаева объявили в международный розыск.

В пресс-службе Талдыкорганского городского суда сообщили, что при исполнении привода прокурор предоставил сведения о том, что Кудебаев покинул страну.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кудебаев вылетел из Бишкека в Стамбул.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


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