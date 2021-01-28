Серик Кожаниязов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожаниязов Серик Салаватович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде. В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 2002 г. — Евразийский национальный университет им. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода. В разные годы работал в частном секторе.

В 1999-2000 гг. — директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка.

В 2001-2005 гг. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 гг. — директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 гг. — аким города Кызылорды.

В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2014-2019 гг. — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур».

С 2019 г. по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.