Серик Еркимбеков: Благодаря Константину Ишханову состоялись Дни культуры Казахстана на Мальте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Локдаун 2020-2021 провёл меня через все стадии принятия ситуации: от расстройства, страха и даже паники, до вполне четкого плана по работе, наведению порядка в доме и во всех делах, на которые раньше не хватало времени. Разбирая папки с документами, нашла красочный буклет двухлетней давности — и сразу нахлынули воспоминания, как весной 2019-го, буквально за год до пандемии, была на Мальте на IX Международном музыкальном фестивале InClassica — одном из крупнейших музыкальных смотров Европы. Меня пригласили в качестве сопровождающего журналиста освещать концерты Государственного оркестра Казахстана «Академия солистов», которые провели на фестивале «Дни Казахской культуры». Та история затерялась где-то в прессе в виде пост-релизов и отдельных статей, а вот полноценного Дневника фестиваля не получилось — остались только какие-то наброски и заметки, множество нерасшифрованных интервью, комментариев и отзывов. Теперь самое время собрать все впечатления от поездки в один большой материал.

В фестивале, организованном Европейским фондом поддержки культуры , на протяжении многих лет выступают самые известные оркестры и солисты со всего мира. Само приглашение на InClassica — уже признание музыкальных достижений любого оркестра, но у «Академии солистов» задача была ещё масштабнее: представить европейской публике свою культуру.

Каждый день у оркестра была новая программа, каждый раз — с новым дирижером. Такой музыки мальтийская, да и европейская публика, не слышала никогда: артисты не только исполнили музыку признанных классиков (Баха, Чайковского, Шостаковича), но и познакомили слушателей с произведениями национальных композиторов. Помимо концертов, на фестивале также прошли лекции об истории и культуре Казахстана.

«Из записей: 29 апреля 2019. Государственный оркестр «Академия солистов» открывает фестиваль InClassica. В первый день смотра музыканты выступили во Флориане в камерном составе с приглашенными солистами — молодой талантливой скрипачкой Екатериной Цукановой и солистом Московской филармонии, лауреатом Международного конкурса имени Чайковского Гайком Казазяном. За дирижерским пультом — известный итальянец Джанлука Марчано».

Концертная программа мальтийского фестиваля и гастролей «Академии солистов» открылась произведениями классиков — И. С. Баха и П. И. Чайковского. Струнную серенаду великого русского композитора оркестр играет с самого своего основания, но, когда за пультом новый дирижер, открываются новые краски и эмоции, признавались старожилы оркестра. Итальянский маэстро говорил тогда. « Это большая честь для меня — открывать такой крупный фестиваль. Я впервые в нём участвую, хотя много о нём слышал. Здесь отличная организация, участвуют музыканты с большим именем. Это важный, узнаваемый и уважаемый фестиваль в международном музыкальном сообществе. И я рад, что мы открываем его вместе с таким великолепным оркестром „Академия солистов« и представляем такой проект в проекте — Дни культуры Казахстана на Мальте».

«2 мая: оркестр выступает с маэстро Михаилом Кирхгофом — главным приглашенным дирижером «Академии солистов». В этот раз коллектив представил европейской публике сюиту из балета «Степная легенда» казахского композитора Тлеса Кажгалиева. Произведение национального композитора вызвало у публики настоящий восторг. Сюита стала сенсацией концерта, и на бис музыканты исполнили ещё одно сочинение казахского автора — «Folk Dance» из балета «Вечный огонь» Серика Еркимбекова. По реакции зала стало ясно, что европейская публика ценит не только классиков, но и с большим интересом и даже энтузиазмом готова принимать национальные пьесы».

«Мы увидели тогда, насколько это важно и интересно — сохранять национальную культуру, и более того, показывать и доказывать, что у каждой культуры есть право на серьезное существование. И не только сочинения признанных больших композиторов должны звучать, но и композиторов, о которых Европа может и не знает, но которые занимают свое уникальное место. Такие богатства, такие глубокие и серьезные вещи заложены в этих пьесах. Айман Мусаходжаева (основатель оркестра „Академия солистов« — Прим. ред.) создала прекрасный коллектив. Это большое событие для фестиваля, большое событие для Европы — услышать подобные оркестры и произведения. Я до сих пор помню ту гордость, которая была на лицах музыкантов и тот восторг, который демонстрировали слушатели», — вспоминает ведущий радио «Орфей», музыкальный критик Йосси Тавор, который тоже тогда присутствовал в зале.

«Это выступлением до сих остается в моей памяти теплым воспоминанием, — признался Михаил Кирхгофф. — Как камерный оркестр коллектив на тот момент существовал уже 27 лет, объездил весь мир и выступал на лучших площадках. За два года до поездки на Мальту указом Президента оркестр был расширен до симфонического, и в таком составе он впервые выехал на гастроли. Впервые в Европе мы целиком исполнили „Степную легенду«, — произведение, которое является настоящим раритетом, которое мы специально готовили для этого фестиваля, изучали по рукописям композитора. В зале был полный восторг, никто не мог представить, насколько в Казахстане сильная композиторская школа».

Помимо сочинений национальных авторов Тлеса Кажгалиева и Серика Еркимбекова оркестр представил произведение и другого современного композитора — ‘Travel Notebook’ Алексея Шора. Партию фортепиано исполнил солист Московский филармонии, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. Сам автор присутствовал в зале и поделился своими впечатлениями. «Пару лет назад мне посчастливилось быть в Казахстане и там я впервые услышал этот оркестр, отлично подготовленный. Коллектив оставил самые лучшие воспоминания. Сегодня я был рад услышать ‘Travel Notebook’ в исполнении замечательного солиста и оркестра» , — признался тогда композитор Алексей Шор.

На концерте был и композитор Серик Еркимбеков. Слушатели приветствовали его бурными овациями. «Серик Жексембекович, Вы помните, в 2019-м вы были в составе делегации и представляли Дни культуры Казахстана на Мальте? Что запомнилось ярче всего?», — напоминаю композитору об этом событии. «Помню, как был счастлив, что сыграли мое небольшое произведение, что познакомил музыкантов и любителей искусства с моим творчеством. И вообще часто вспоминаю ту поездку, потому что мы тогда не только привезли нашу культуру в Европу, но и обогатили свой музыкальный опыт, познакомились с творчеством современных авторов. В том же концерте я услышал музыку Алексея Шора, она произвела на меня большое впечатление. Мы познакомились, он запомнился мне как удивительный человек, наполненный, плодовитый композитор, он пишет много музыки» , — рассказал заслуженный деятель республики Казахстан Серик Еркимбеков.

Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов: «Прекрасно помню эти Дни Казахской культуры на фестивале в 2019 году. Я много раз бывал в Казахстане, наш фонд не раз проводил там фестивали и творчество государственного оркестра „Академии солистов« и ее основателя Айман Мусаходжаевой мне хорошо знакомо. Я очень рад, что наше сотрудничество с музыкантами из Казахстана продолжилось на Мальте. Оркестр тогда продемонстрировал нам, что может играть музыку разную, и делает это превосходно. Я понял, что публика полюбила этот коллектив».

Завершились «Дни культуры Казахстана на Мальте» 3 мая — концертом, который объединил сразу три века классической музыки. Дирижировал оркестром Конрад ван Альпен — художественный руководитель и основатель камерного оркестра «Симфония Роттердам». Маэстро гастролирует по всему миру, сотрудничая с коллективами из России, Великобритании, Южной Африки и Китая. С коллективом из Казахстана он встретился впервые. Нашла в диктофоне его рассказ про тот концерт: «Программа очень разнообразная. Начинается с Баха, мы говорим о 1730-м годе. Затем мы перепрыгиваем более чем на 200 лет вперед — к пьесе Шостаковича, которую тот писал для того, чтобы играть на фортепиано со своим сыном Максимом. И потом мы возвращаемся назад к концу XIX века — к Чайковскому, к романтической музыке. Мне нравится наносить такие контуры программы, когда люди могут услышать в одном концерте музыку разных жанров», — рассказал Конрад ван Альпен.

В заключительном концерте с оркестром выступила пианистка Джулия Зильберквит. Солистка исполнила фа-минорный клавирный концерт Баха и Концертино для двух фортепиано Шостаковича (переложив его в концерт для фортепиано с камерным оркестром). На бис публика вновь услышала Чайковского — «Танец Феи драже» из балета «Щелкунчик».

«Выступление оркестра „Академия солистов« покорило европейскую публику. Музыканты произвели настоящий фурор. Они громко заявили о себе на открытии фестиваля и во время всех своих выступлений поддерживали зрительский интерес — и отлично подобранной программой, и уровнем своего профессионализма. Оркестр подарил три концерта Музыкальному фестивалю InClassica, познакомил европейского слушателя со своими национальными, самобытными произведениями. Конечно, 2020 год оказался для всех нас непростым, и 2021-й тоже преподнес свои сюрпризы, но мы планируем новые проекты и ждем новой встречи», — отметил президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов.

Выступление на Мальте стало большим опытом не только для самих музыкантов, но и для всех членов казахской делегации. О выстраивании культурных связей высказался композитор Серик Еркимбеков: «Культура не имеет границ. Мы в очередной раз убедились в этом. Мальтийская культура — это для нас что-то новое, и мы получили колоссальную радость от соприкосновения с ее уникальной историей. Но и самое главное, мы представили наше искусство. Я думаю, это большая победа, это большой вклад в нашу историю и культуру. Конечно, Мальта — это такой рай, где природой созданы все условия для произрастания прекрасного, но конечно, без человеческого фактора процветания бы не произошло. Безмерно благодарен Европейскому фонду поддержки культуры, лично его президенту Константину Ишханову, потому что именно благодаря усилиям всех тех, кто трудился над фестивалем, этот праздник музыки состоялся» .

Из года в год «Академия солистов» прославляет искусство Казахстана во всем мире. За свою почти 30-летнюю историю оркестр обрел своего слушателя во многих странах. Два года назад в этом списке добавилась новая точка — Мальта, которая стала началом новой музыкальной истории.

Евгения Райская