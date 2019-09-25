Серик Егизбаев стал заместителем акима ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Гали Ескалиев на совещании актива представил своего нового заместителя – Серика Егизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом акима ЗКО Серик Рахметоллаулы Егизбаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С.Р.Егизбаев родился в 1963 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист» и Академию государственной службы при Президенте РК. Кандидат экономических наук.

С.Егизбаев в разные годы работал главным инспектором отдела аппарата акима ЗКО, заместителем заведующего отделом, руководителем отдела департамента Министерства финансов РК, главным инспектором отдела социально-экономического развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным инспектором организационно-инспекторского отдела и отдела территориального развития. Также исполнял обязанности государственного инспектора отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента РК, заместителя заведующего отделом, вице-министра сельского хозяйства РК.

До настоящего времени был заместителем председателя правления АО «РТРК «Qazaqstan».

С.Р.Егизбаев будет осуществлять руководство сферами внутренней политики, образования, молодежной политики, культуры, дел религии, развития языков.

Напомним, сегодня мы сообщали о назначении первым заместителем акима ЗКО Мухтара Манкеева.

Автор: Ельжан Ералы