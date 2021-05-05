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    19:49, 04 Май 2021 | GMT +6

    Серик Егизбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Егизбаев Серик Рахметуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Серик Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области.

    Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Академию государственного управления при Президенте РК, Казахскую государственную юридическую академию. Квалификация по специальности — ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист.

    Трудовую деятельность начал рабочим на племзаводе «Чапаевский» в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области.

    С 1986 года по 1990 годы трудился на различных должностях в комсомольских организациях региона.

    С 1990 по 1997 годы — секретарь-заведующий идеологическим отделом Уральского областного союза молодежи Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного Союза молодежи Казахстана.

    С 1997 по 1998 годы работал в акимате Западно-Казахстанской области в должностях главного инспектора и заместителя заведующего отделом организационной и кадровой работы.

    С 2000 по 2001 годы работал руководителем отдела Департамента организационной и кадровой работы Министерства финансов РК.

    С 2001 по 2007 годы занимал различные должности в Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С 2007 по 2016 годы работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

    В октябре 2016 года назначен вице-министром сельского хозяйства РК.

    В марте 2017 года — заместитель председателя правления по региональному развитию РТРК «Казахстан».

    С сентября 2019 по февраль 2021 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

    С февраля т.г. и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.


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