Серик Егизбаев: Этнокультурные объединения участвуют в привлечении инвестиций в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этнокультурные объединения участвуют в привлечении инвестиций в Казахстан. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев на «круглом столе» по обсуждению Послания Президент РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», прошедшем в столичном Доме Дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В развитии межэтнических и межконфессиональных отношений на международном уровне важна роль «народной дипломатии». Значительное влияние на развитие «народной дипломатии» оказывают сегодня этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана. Этнокультурные объединения немцев, корейцев, татар, башкир и другие, устанавливая дипломатические отношения со своими историческими родинами, работают над привлечением прямых инвестиций в экономику нашей страны. Это яркое проявление развития «народной дипломатии» в нашей стране», - сказал С. Егизбаев.

По его словам, благодаря участию татарских и башкирских этнокультурных объединений в 2019-2021 годах, через ОАО «Татнефть» привлечено 240 млн тенге инвестиций. Планируется привлечение еще 151 млн тенге. Объем инвестиций из Германии в 2005-2020 годах составил 5 млрд долларов США. В этом есть большая заслуга немецких этнокультурных объединений, активно продвигающих интересы Казахстана за рубежом.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана-заведующий секретариатом Марат Азильханов, депутаты Мажилиса, избранные от АНК, руководители республиканских и областных этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК, члены республиканского молодежного движения «Жангыру жолы».