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Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Мая 2023, 18:09
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха представил нового начальника Костанайской академии МВД имени Шракбека Кабылбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен полковник полиции, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук Серик Джунисбеков. Трудовую деятельность начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в департаментах полиции Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова», - сообщили в полиции.

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Ранее Серик Джунисбеков занимал должность начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области.


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