Серик Абдуалиев стал главным тренером «Экибастуза»

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 53-летний казахстанский специалист Серик Абдуалиев назначен главным тренером «Экибастуза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Серик Абдуалиев назначен главным тренером «Экибастуза». В прошлом сезоне он работал помощником Сергея Тимофеева в «Алтае».

Известный в прошлом футболист выступал за «Иртыш», «Кайрат», «Жетысу», «Кайсар-Харрикейн», «Шахтёр-Испат-Кармет» и «Кокше». В качестве тренера работал в «Кайрате» (дубль), «Локомотиве» (дубль), «Иртыше», «Жетысу», «Достыке» (Алматы), «Окжетпесе», «Рузаевке» и юношеской и молодежной сборной Казахстана.

В прошлом сезоне три специалиста работали в «Экибастузе». Сезон начинал Аскар Кожабергенов, затем в середине сезона исполняющим обязанности главного тренера был Данияр Утеулов и завершал сезон Николай Курганский.



