Серик Абдуалиев стал главным тренером «Экибастуза»
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 53-летний казахстанский специалист Серик Абдуалиев назначен главным тренером «Экибастуза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Серик Абдуалиев назначен главным тренером «Экибастуза». В прошлом сезоне он работал помощником Сергея Тимофеева в «Алтае».
Известный в прошлом футболист выступал за «Иртыш», «Кайрат», «Жетысу», «Кайсар-Харрикейн», «Шахтёр-Испат-Кармет» и «Кокше». В качестве тренера работал в «Кайрате» (дубль), «Локомотиве» (дубль), «Иртыше», «Жетысу», «Достыке» (Алматы), «Окжетпесе», «Рузаевке» и юношеской и молодежной сборной Казахстана.
В прошлом сезоне три специалиста работали в «Экибастузе». Сезон начинал Аскар Кожабергенов, затем в середине сезона исполняющим обязанности главного тренера был Данияр Утеулов и завершал сезон Николай Курганский.
- Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне
- 100-летие отмечает ветеран в Экибастузе
- Стала известна дата следующего боя «Канело»
- Павлодарские профессора стали лучшими преподавателями казахстанских вузов
- Принято официальное решение о дисквалификации Алексея Полторанина
- «Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана