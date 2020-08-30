Сериал про павлодарцев появится в Instagram

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре приступили к съёмкам инста-сериала. Первые серии появятся в Instagram примерно во второй половине сентября, передаёт Pavlodarnews.kz.

Называться сериал будет «Павлодарский акцент», рассказал автор идеи и продюсер фильма Дихан Аманжолов.

«Мы начали съемки, которые планируем завершить в течение четырех дней. По сюжету в Павлодар приезжает иногородний студент. В сериале вы узнаете, как он будет осваиваться в новом для себя городе. В Павлодаре главный герой обзаведется друзьями, встретит свою первую любовь, найдет работу. Здесь у него появятся первые взрослые проблемы. Мы покажем образ жизни павлодарцев, наш менталитет. Это сериал про павлодарцев и для павлодарцев. В целом, сериал «лайтовый» - для легкого времяпровождения. В нем будет немножко комедии, немножко драмы», - рассказал продюсер.

Режиссер инста-сериала - Даулет Ислямов. Казахстанцы знают его, как автора сценария фильма «Дети солнца», который появился на экранах в 2019 году. Кроме того, в этом году ожидается две его премьеры: экшн-боевик «Туча» и «Три дня до нового года».

Сценарий «Павлодарского акцента» написал Аскар Малшибеков, известный по сериалу «Сарластар», вышедшему в эфир в 2018 году на телеканале «Хабар». Он же - сценарист фильмов «Туча» и «Три дня до нового года».

«В целом, хотелось бы популяризировать кино в Павлодаре и Павлодарской области, ведь это родина известного казахского режиссера Шакена Айманова. В главных ролях - местные, павлодарские актеры, потому что мы хотим на экране видеть только лица наших земляков», - заявил Дихан Аманжолов.

Локации, где будут снимать фильм, автор идеи пока оставил в секрете, намекнув, что это будут студенческое общежитие, место, где студенты отдыхают, место работы главного героя, а также знаменитая павлодарская набережная.