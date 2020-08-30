+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сериал про павлодарцев появится в Instagram

30 Августа 2020 23:00
Поделиться:
Сериал про павлодарцев появится в Instagram

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре приступили к съёмкам инста-сериала. Первые серии появятся в Instagram примерно во второй половине сентября, передаёт Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Казахстанско-китайский фильм «Композитор» завоевал четыре награды на Ванкуверском кинофестивале
Музыкальный подарок ко Дню Конституции подготовили артисты столичной филармонии Госпремия имени Абая: определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора «Астана балет» под открытым небом: онлайн-концерт в новом формате представит театр

Называться сериал будет «Павлодарский акцент», рассказал автор идеи и продюсер фильма Дихан Аманжолов.

«Мы начали съемки, которые планируем завершить в течение четырех дней. По сюжету в Павлодар приезжает иногородний студент. В сериале вы узнаете, как он будет осваиваться в новом для себя городе. В Павлодаре главный герой обзаведется друзьями, встретит свою первую любовь, найдет работу. Здесь у него появятся первые взрослые проблемы. Мы покажем образ жизни павлодарцев, наш менталитет. Это сериал про павлодарцев и для павлодарцев. В целом, сериал «лайтовый» - для легкого времяпровождения. В нем будет немножко комедии, немножко драмы», - рассказал продюсер.

Режиссер инста-сериала - Даулет Ислямов. Казахстанцы знают его, как автора сценария фильма «Дети солнца», который появился на экранах в 2019 году. Кроме того, в этом году ожидается две его премьеры: экшн-боевик «Туча» и «Три дня до нового года».
Сценарий «Павлодарского акцента» написал Аскар Малшибеков, известный по сериалу «Сарластар», вышедшему в эфир в 2018 году на телеканале «Хабар». Он же - сценарист фильмов «Туча» и «Три дня до нового года».
«В целом, хотелось бы популяризировать кино в Павлодаре и Павлодарской области, ведь это родина известного казахского режиссера Шакена Айманова. В главных ролях - местные, павлодарские актеры, потому что мы хотим на экране видеть только лица наших земляков», - заявил Дихан Аманжолов.

Локации, где будут снимать фильм, автор идеи пока оставил в секрете, намекнув, что это будут студенческое общежитие, место, где студенты отдыхают, место работы главного героя, а также знаменитая павлодарская набережная.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Культура  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив