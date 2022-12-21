Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сериал про Губку Боба на казахском языке покажут в 2023 году

21 Декабря 2022, 15:15
Сериал про Губку Боба на казахском языке покажут в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов компании Paramount в СНГ и странах Балтии Мария Косарева сообщила, какие сюрпризы ожидают казахстанских зрителей канала Nickelodeon в следующем году. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень коротко покажу тот контент, который увидят наши зрители в следующем году. Это продолжение «Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба», это очень классная история про дружбу и умение находить общий язык с разными людьми. Совместное производство «Интернешнл» и «Nickelodeon Индия». Это история о двух двоюродных братьях, которые находят машину времени и начинают путешествовать», - сказала Мария Косарева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане.

Спикер добавила, что это пример совместного производства.

«В этом шоу сочетаются и западная и восточная культуры, много рассказывается об Индии. Это замечательный пример совместного производства и сотрудничества, которое у нас есть в различных странах. В следующем году также будет запущена очень интересная семейная история, рекомендую посмотреть про то, как уживаться в семье, где десять сестер и один мальчик. История в том числе про вопросы экологии. В целом более 400 серий увидят наши зрители в 2023 году, конечно же, на казахском языке. Много других сюрпризов мы готовим», - отметила Мария Косарева.




Фото: Nickelodeon

Новости по теме
Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан из Монголии презентовали в Астане
Какова доля креативной индустрии в структуре ВВП Казахстана
Эффективное управление водными ресурсами требуют взаимодействия и за пределами ЦА – Кайрат Сарыбай
Теги:
СМИ  
Читайте также
Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан из Монголии презентовали в Астане
Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева
Какова доля креативной индустрии в структуре ВВП Казахстана
Увеличить вклад креативных индустрий в экономику до 5% в 2025 году намерены в РК
Эффективное управление водными ресурсами требуют взаимодействия и за пределами ЦА – Кайрат Сарыбай
Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова
Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов - Халил Акынджы
Михаила Козачкова арестовали на два месяца
Новости партнеров
Популярное
1 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
2 Книга Леонида Млечина о событиях Кантара презентована в Москве
3 Михаила Козачкова арестовали на два месяца
4 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

Лента новостей