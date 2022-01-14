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    17:05, 14 Январь 2022 | GMT +6

    Сериал «Полигон» победил на международном кинофестивале в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исторический сериал о Семипалатинском ядерном полигоне стал победителем в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» Московского Российского Международного кинофестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Фильм «Полигон» был снят казахстанским кинорежиссером Ахатом Ибраевым. Политический детектив раскрывает историю закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Действие происходит в конце 80-х годов ХХ века.

    В главных ролях сериала выступили известные актеры: Азамат Сатыбалды, Ерлан Билял, Жандарбек Садырбаев, Сергей Матвеев, Денис Анников.

    В судейскую команду Московского Российского Международного Кинофестиваля вошли профессиональные кинематографисты из России, Германии, Канады, Австрии, Испании, Мексики, Швеции и Греции. Эксперты в области кино оценили все представленные фильмы. Кинокартины, набравшие наибольшее количество баллов, были отобраны для участия в официальном конкурсе. Лучшие кинопроекты были рассмотрены судьями, которые определили победителей по каждой номинации.


    Теги:
    Культура Ядерное оружие
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