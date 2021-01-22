Сергею Лаврову вручили госнаграду РК орден «Барыс» І степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 января 2021 года на традиционной ежегодной встрече в МИД РФ Чрезвычайных и Полномочных Послов стран СНГ по поручению руководства Республики Казахстан Посол Ермек Кошербаев вручил Министру иностранных дел России Сергею Лаврову государственную награду РК орден «Барыс» І степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«Награждение высокой государственной наградой С. Лаврова является признанием его весомого вклада в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», - говорится в сообщении.