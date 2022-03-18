Сергей Жалыбин: Инициативы Президента должны сформировать новую политическую культуру

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О мерах, озвученных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, связанных с переходом от суперпрезидентской формы управления государством к президентской республике с сильным Парламентом, высказался общественный деятель Сергей Жалыбин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Усиление Парламента выражается, прежде всего, в изменившемся порядке избрания депутатов Мажилиса. То есть представительство в депутатском корпусе будет формироваться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. В случае принятия соответствующих поправок в Конституцию Казахстана и отраслевые законы - «О выборах», «О парламенте и его статусе» и т.д., избиратели получают возможность голосовать не только за партии, по спискам которых обладателями депутатских мандатов станет 70% мажилисменов, но и за конкретных людей, известных региональному электорату»,- отметил он.

Вместе с тем, 30% депутатов, избранных по мажоритарной системе, будут наделены доверием непосредственно от населения конкретного региона.

«Эти депутаты наделяются правом императивного мандата, то есть в Мажилисе они будут представлять не только интересы избравших его людей, проживающих в конкретном избирательном округе, ну и всего Казахстана в целом»,- добавил С. Жалыбин.

Заслуживает внимания, по словам спикера, и предложение наделить Сенат правом одобрять или не одобрять законопроекты, принятые Мажилисом.

«Согласно действующей на сегодня конституционный норме - это пункт 4 статьи 61 Основного закона, именно Мажилис одобряет законопроект, а Сенат принимает законы, которые затем идут на подпись Президенту. Теперь это предлагается поменять. Значит, полномочия Мажилиса расширяются, а Сената снижаются,- отметил С. Жалыбин. — Но это только на первый взгляд, потому что в случае не одобрения Сенатом принятый Мажилисом закон может и не вступить в законную силу. Таким образом, укрепляется принцип сдержек и противовесов, который в последние годы был сильно разбалансирован из-за поглощения представительной власти сильной президентской вертикалью».

Модернизация коснётся, по мнению С. Жалыбина, и так называемой президентской квоты в Парламенте. Сегодня в Сенат Главой государства назначается 15 депутатов, 9 депутатов избирается Ассамблеей народа Казахстана.

«Президентом принято решение сократить это число до 10 человек, включая пять представителей АНК. Данная мера продиктована тем, что среди населения бытует мнение о том, что назначаемые Президентом депутаты - это что-то вроде наблюдательного или контрольного органа в Парламенте. На самом деле эти люди представляют отдельные направления региональной национальной политики и 10 человек для отражения всего спектра проблем на административно-этническом поле вполне достаточно. То есть провозглашенный Главой государства тезис: «Лучше меньше, да лучше», получает реальное воплощение»,- считает спикер.

Продолжая тему переформатирования функции Парламента, Жалыбин отметил, что в качестве дополнительных противовесов Сенату предоставляется право давать согласие на назначение Президентом председателя Высшего судебного совета, а также председателя Конституционного суда.

«Общественно-политическая реорганизация порядка формирования и функций Парламента коснётся и процедур регистрации политических партий. Сегодня для регистрации политической партии необходимо иметь 20 тысяч членов. Региональные представительства должны иметь не менее 600 членов. Филиалы партии должны быть сформированы во всех административно-территориальных единицах в течение полугода, а учредительный съезд должен быть переведён в течение двух месяцев»,- высказался спикер.

Такие организационные барьеры, по словам Жалыбина, в общем служили серьезным препятствием для регистрации новых партий и соответственно их избрания в Парламент. Поэтому Президентом и предлагается регистрационный порог снизить с 20 тысяч до 5000 членов, регистрационные представительства уменьшаются с 600 до 200 человек, представляется более длительное время для проведения учредительного съезда партии и формирования филиалов.

«Все инициативы, порученные Президентом, должны сформировать новую политическую культуру не только в Парламенте, но и в целом в стране. И в конечном итоге укрепить взаимодействие и доверия между всеми ветвями власти и народом»,- подытожил он.