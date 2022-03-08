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    09:30, 08 Март 2022 | GMT +6

    Сергей Усольцев и Ербол Хамитов выступили на Паралимпиаде-2022

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены выступили в биатлонной индивидуальной гонке в сидячем положении на 10 км. Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Парабиатлонисты Сергей Усольцев в итоговом протоколе расположился на 14-м месте, Ербол Хамитов стал 16-м. Они уступили победителю гонки китайскому спортсмену Лю Мэнтао более 5 минут.

    В их дисциплине чемпионом стал Л. Мэнтао (Китай), на втором – М.Флейг (Германия), третьем – Т. Рад (Украина).

    Во вторник разыгрывают комплект медалей в женских и мужских соревнованиях в парабиатлоне на средней дистанции (10 км).


    Теги:
    Спорт Китай Главная Олимпиада-2022
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