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    11:29, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сергей Ткаченко стал шестым на этапе летнего Гран-при на лыжах с трамплина в Щучинске

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 сентября, в Щучинске стартовал этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам соревнований на трамплине К-90 казахстанец Сергей Ткаченко занял шестое место. Он в двух попытках набрал 234,4 балла.

    Первым стал Халвог Эгнер Гранеруд из Норвегии - 258,6. Следом финишировал Мариус Линдвик (Норвегия) - 249,2 балла. Бронзовую медаль взял Владимир Зогравски - 245,9.



    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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