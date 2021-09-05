Сергей Ткаченко стал шестым на этапе летнего Гран-при на лыжах с трамплина в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 сентября, в Щучинске стартовал этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам соревнований на трамплине К-90 казахстанец Сергей Ткаченко занял шестое место. Он в двух попытках набрал 234,4 балла.

Первым стал Халвог Эгнер Гранеруд из Норвегии - 258,6. Следом финишировал Мариус Линдвик (Норвегия) - 249,2 балла. Бронзовую медаль взял Владимир Зогравски - 245,9.









Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана