11:29, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
Сергей Ткаченко стал шестым на этапе летнего Гран-при на лыжах с трамплина в Щучинске
ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 сентября, в Щучинске стартовал этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам соревнований на трамплине К-90 казахстанец Сергей Ткаченко занял шестое место. Он в двух попытках набрал 234,4 балла.
Первым стал Халвог Эгнер Гранеруд из Норвегии - 258,6. Следом финишировал Мариус Линдвик (Норвегия) - 249,2 балла. Бронзовую медаль взял Владимир Зогравски - 245,9.
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана