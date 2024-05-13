Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ.

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва, РФ).

В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета) по специальности «инженер-строитель».

Кандидат экономических наук. В 1996 году в Академии государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба: на примере землетрясений».

Президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Совета Федерации. В прошлом правительстве Белоусов работал первым вице-премьером.

Фото: ТАСС

65-летний Белоусов в разное время занимал должности помощника главы государства Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономического развития РФ, директора департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ, генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 1981–2006 годах работал в Российской академии наук (до 1991 года — Академия наук СССР).