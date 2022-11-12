АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев примет участие в Лиге чемпионов UCI, которая стартует 12 ноября и будет состоять из пяти раундов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

1 раунд – 12 ноября, Мальорка

2 раунд – 19 ноября, Берлин

3 раунд – 26 ноября, Сан-Квентин-ин-Ивлин

4 раунд – 2 декабря, Лондон

5 раунд – 3 декабря, Лондон

«Соревнования UCI TCL Championships League проводятся во второй раз. В эти соревнования входит 5 этапов. 4 и 5 этапы проходят в Лондоне, туда отбираются топ-18 спортсменов с чемпионата мира, гонка проходит общим зачетом, 5 этапов спринта и 5 этапов кейрина, в конце всех этапов будет выявлен победитель, а также остальные места. Будет здорово зарубиться с сильнейшими гонщиками планеты»,- сказал Пономарев.

Фото: olympic.kz