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    23:00, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Сергей Пономарев примет участие в Лиге чемпионов UCI

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев примет участие в Лиге чемпионов UCI, которая стартует 12 ноября и будет состоять из пяти раундов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    1 раунд – 12 ноября, Мальорка

    2 раунд – 19 ноября, Берлин

    3 раунд – 26 ноября, Сан-Квентин-ин-Ивлин

    4 раунд – 2 декабря, Лондон

    5 раунд – 3 декабря, Лондон

    «Соревнования UCI TCL Championships League проводятся во второй раз. В эти соревнования входит 5 этапов. 4 и 5 этапы проходят в Лондоне, туда отбираются топ-18 спортсменов с чемпионата мира, гонка проходит общим зачетом, 5 этапов спринта и 5 этапов кейрина, в конце всех этапов будет выявлен победитель, а также остальные места. Будет здорово зарубиться с сильнейшими гонщиками планеты»,- сказал Пономарев.


    Фото: olympic.kz

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