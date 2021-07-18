Сергей Морозов выиграл свой первый бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов (16-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Морозов провел бой с немецким файтером Халидом Таха (13-3-1). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Морозова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, Сергей Морозов одержал семнадцатую победу в своей профессиональной карьере и выиграл первый бой в UFC. Казахстанец дебютировал в промоушне в январе, но тогда уступил сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). Для Халида Таха это поражение стало четвертым в карьере.



