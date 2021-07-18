РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Сергей Морозов выиграл свой первый бой в UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов (16-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Морозов провел бой с немецким файтером Халидом Таха (13-3-1). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Морозова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

    Таким образом, Сергей Морозов одержал семнадцатую победу в своей профессиональной карьере и выиграл первый бой в UFC. Казахстанец дебютировал в промоушне в январе, но тогда уступил сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). Для Халида Таха это поражение стало четвертым в карьере.



    Теги:
    Спорт Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!