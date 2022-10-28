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    16:25, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сергей Лебедев высоко оценил председательство Казахстана в СНГ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что Казахстан всегда был инициатором и локомотивом многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу выразить удовлетворение успешным проведением заседания Совета глав правительств и успешным председательством Республики Казахстан в Содружестве независимых государств в этом году. Под председательством наших казахстанских друзей проведено очень много значимых мероприятий, как на земле гостеприимного Казахстана, так и за ее пределами», - сказал Сергей Лебедев по завершению заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

    Он подчеркнул, что Казахстан всегда был инициатором и локомотивом многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

    «В рамках председательства Казахстана выдвинуто много инициатив, которые успешно реализованы», - добавил Сергей Лебедев.

    Председательство в СНГ от Казахстана переходит к Кыргызстану, который возглавит организацию в 2023 году.

    Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.


    Теги:
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