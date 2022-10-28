Сергей Лебедев высоко оценил председательство Казахстана в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что Казахстан всегда был инициатором и локомотивом многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу выразить удовлетворение успешным проведением заседания Совета глав правительств и успешным председательством Республики Казахстан в Содружестве независимых государств в этом году. Под председательством наших казахстанских друзей проведено очень много значимых мероприятий, как на земле гостеприимного Казахстана, так и за ее пределами», - сказал Сергей Лебедев по завершению заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

Он подчеркнул, что Казахстан всегда был инициатором и локомотивом многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

«В рамках председательства Казахстана выдвинуто много инициатив, которые успешно реализованы», - добавил Сергей Лебедев.

Председательство в СНГ от Казахстана переходит к Кыргызстану, который возглавит организацию в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.